Пострадали девять человек: в Пермском крае катер столкнулся с баржей

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В Пермском крае катер, перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей. В результате столкновения пострадали девять человек, они обратились за медпомощью. Один пассажир был госпитализирован. Оба судна остались на плаву. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«На реке Кама между п. Орел и г. Березники произошло столкновение пассажирского катера типа "Ярославец" с баржей, груженной лесом. В момент столкновения на борту катера находились 25 человек », - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Инцидент произошел в 00:30 мск. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.