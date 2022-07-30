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Пострадали девять человек: в Пермском крае катер столкнулся с баржей

Виктория Ивашечкина
08:35 30.07.2022
В момент столкновения на борту катера находились 25 человек.
© Видео: Уральская транспортная прокуратура, Telegram © Фото: Уральская транспортная прокуратура, Telegram
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В Пермском крае катер, перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей. В результате столкновения пострадали девять человек, они обратились за медпомощью. Один пассажир был госпитализирован. Оба судна остались на плаву. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«На реке Кама между п. Орел и г. Березники произошло столкновение пассажирского катера типа "Ярославец" с баржей, груженной лесом. В момент столкновения на борту катера находились 25 человек », - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Инцидент произошел в 00:30 мск. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

© Уральская транспортная прокуратура, Telegram

В июне четыре человека погибли на Волге после столкновения катера с теплоходом. Сообщалось, что столкновение произошло на 1147 километре судоходного канала в районе пристани Шешкары. По информации СК РФ, баржа перевозила гипс. Катер шел поперек канала и пытаясь обогнуть баржу спереди протаранил ее носовую часть. Экипаж теплохода не пострадал.

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