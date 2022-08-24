Борьба до последнего: как мужская сборная России победила в «Военно-медицинской эстафете»
Мужская сборная России после семи дней соревнований вырвала победу в «Военно-медицинской эстафете», проходившей в рамках Армейских международных игр в Санкт-Петербурге. Последний этап выдался особенно тяжелым. Команда Узбекистана, которая была ближайшим соперником, не собиралась сдаваться без боя.
Российским военным медикам пришлось нести на себе условно раненых в полной выкладке и наводить переправу для их эвакуации. Все проходило в условиях, приближенных к реальному бою. Из 16 команд-участниц зрители особенно ждали появление российских медиков.
Определить безусловного победителя удалось на водной переправе. На ней сборная Узбекистана окончательно уступила нашим военным. Российские медики лучше всех наладили подвесную систему и эвакуировали раненых с одного берега на другой.
Своей победой они укрепили лидерство команды в общем зачете. Но окончательные итоги подведут на церемонии закрытия «Военно-медицинской эстафеты».
Напомним, накануне отлично себя продемонстрировала и женская сборная, установившая абсолютный рекорд трассы.