Борьба до последнего: как мужская сборная России победила в «Военно-медицинской эстафете»

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Мужская сборная России после семи дней соревнований вырвала победу в «Военно-медицинской эстафете», проходившей в рамках Армейских международных игр в Санкт-Петербурге. Последний этап выдался особенно тяжелым. Команда Узбекистана, которая была ближайшим соперником, не собиралась сдаваться без боя.

Российским военным медикам пришлось нести на себе условно раненых в полной выкладке и наводить переправу для их эвакуации. Все проходило в условиях, приближенных к реальному бою. Из 16 команд-участниц зрители особенно ждали появление российских медиков.

Определить безусловного победителя удалось на водной переправе. На ней сборная Узбекистана окончательно уступила нашим военным. Российские медики лучше всех наладили подвесную систему и эвакуировали раненых с одного берега на другой.

Своей победой они укрепили лидерство команды в общем зачете. Но окончательные итоги подведут на церемонии закрытия «Военно-медицинской эстафеты».

Напомним, накануне отлично себя продемонстрировала и женская сборная, установившая абсолютный рекорд трассы.