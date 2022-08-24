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Борьба до последнего: как мужская сборная России победила в «Военно-медицинской эстафете»

Роман Закурдаев
Сергей Лебедев
04:29 24.08.2022
Своей победой парни укрепили лидерство команды в общем зачете.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Мужская сборная России после семи дней соревнований вырвала победу в «Военно-медицинской эстафете», проходившей в рамках Армейских международных игр в Санкт-Петербурге. Последний этап выдался особенно тяжелым. Команда Узбекистана, которая была ближайшим соперником, не собиралась сдаваться без боя.

Российским военным медикам пришлось нести на себе условно раненых в полной выкладке и наводить переправу для их эвакуации. Все проходило в условиях, приближенных к реальному бою. Из 16 команд-участниц зрители особенно ждали появление российских медиков.

Определить безусловного победителя удалось на водной переправе. На ней сборная Узбекистана окончательно уступила нашим военным. Российские медики лучше всех наладили подвесную систему и эвакуировали раненых с одного берега на другой.

Своей победой они укрепили лидерство команды в общем зачете. Но окончательные итоги подведут на церемонии закрытия «Военно-медицинской эстафеты».

Напомним, накануне отлично себя продемонстрировала и женская сборная, установившая абсолютный рекорд трассы.

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