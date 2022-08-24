Суд вынес приговор мужу Нэнси Пелоси за пьяную езду

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В Калифорнии суд приговорил мужа спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пола Пелоси к одному дню исправительных работ в суде и штрафу за вождение в нетрезвом виде, повлекшее автомобильную аварию с травмами. Мужчина должен будет выплатить 4,9 тысячи долларов компенсации пострадавшему и $1723 судебных издержек.

Супругу Пелоси дали пять дней ареста. Но суд зачел ему два дня, проведенные под стражей, и списал еще два дня за хорошее поведение. Оставшиеся сутки заменили общественными работами. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Также Полу Пелоси установили испытательный срок на три года. Кроме того, он обязан прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде, а его автомобиль оснастят устройством для проверки дыхания водителя на алкоголь.

Муж конгрессмена был задержан за езду в нетрезвом виде 28 мая. Тогда он на Porshe врезался в Jeep. Пелоси выплатил залог в размере 5 тысяч долларов и оставался на свободе во время рассмотрения дела.

Напомним, в США проводится расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Оно касается потенциального нарушения им Закона о шпионаже и может закончиться тюремным сроком для бывшего американского лидера.

В ходе обыска у Трампа нашли документы с пометкой «TS/SCI», что указывает на один из самых высоких уровней правительственной классификации секретности. Кроме того, обнаружили рукописную записку и документ с пометкой «Информация о президенте Франции».