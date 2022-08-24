Небензя прокомментировал слова главы Минобороны Чехии об убийстве Дугиной

Постпред РФ при ООН заявил, что заявление Яны Черноховой является открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица.

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Заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой по делу об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной является проявлением открытой поддержки терактов. Российская сторона ожидает, что чешские компетентные органы справедливо оценят слова чиновницы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат напомнил о словах главы Минобороны страны, которая заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго».

«Высказывания госпожи Черноховой - по сути, открытая поддержка и пропаганда терактов в отношении гражданского лица», - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Небензя отметил, что гражданин Чехии Чермак, который публично поддержал теракт в Новой Зеландии, получил в родной стране шесть лет тюрьмы.

Кроме того, Василий Небензя сказал, что официальные представители киевского режима открыто призывают убивать русских. Постпред РФ при ООН подчеркнул, что страны Запада не осуждают подобные призывы. Более того, по его словам, они помогают украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов для истребления неугодных.