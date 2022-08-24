Небензя: официальные представители Киева открыто призывают убивать русских
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что официальные представители киевского режима открыто призывают убивать русских. Такое заявление дипломат сделал в ходе заседания Совета Безопасности организации.
«Посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский недавно публично заявил, что целью Украины является убийство наибольшего числа русских: мол, чем больше их будет убито сейчас, тем меньше русских придётся убивать следующим поколениям украинцев», — сказал Небензя.
Постпред подчеркнул, что страны Запада не осуждают подобные призывы. Более того, по его словам, они помогают украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов для истребления неугодных.
Напомним, также Россия призвала Совет Безопасности ООН осудить убийство Дарьи Дугиной. По словам Василия Небензи, Киев не только использует ядерный шантаж, но и прибегает к расправе над «неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан».