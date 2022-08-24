Посол РФ в Латвии: отношения между Москвой и Ригой практически отсутствуют

При этом глава российской дипмиссии не сообщил, ожидается ли полный разрыв отношений между государствами.

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В настоящее время отношения между Россией и Латвией трудно назвать отношениями. В основном, они несут технический характер. С таким заявлением выступил посол РФ в Латвии Михаил Ванин.

«Отношения [России и Латвии сегодня] сложно назвать отношениями. Это такие технические контакты в основном», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

При этом глава российской дипмиссии не сообщил, ожидается ли полный разрыв отношений между Москвой и Ригой. По словам Ванина, такие решения принимают президент и министр иностранных дел страны.

Сегодня президент Латвии Эгилс Левитс выразил мнение, что странам Европейского союза необходимо согласовать запрет на въезд в страны туристов из России. Он считает, что мнение его страны «оказывает большое влияние на европейскую политику» по данному вопросу.