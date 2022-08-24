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В Москве умер актер из сериала «Интерны» Максим Пинскер

Ян Брацкий
22:52 24.08.2022
Актер скончался в одной из столичных больниц на 59-ом году жизни.
В Москве умер актер из сериала «Интерны» Максим Пинскер
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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В Москве умер актер Максим Пинскер, известный по своим ролям в сериалах «Интерны» и «Час Волкова». О трагедии сообщила экс-супруга артиста Ирина Пинскер.

«Максима не стало сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве», - сообщила ТАСС супруга актера.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ в 1992 году служил в Театре Маяковского. Помимо сериалов, известен своими ролями в фильмах «Дурак», «Тяжеловес» и других кинолентах. Помимо съемок в кино Максим озвучивал аудиокниги, работал на телевидении и принимал участие во многих творческих проектах.

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