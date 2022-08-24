В стране и мире В Москве умер актер из сериала «Интерны» Максим Пинскер Ян Брацкий Актер скончался в одной из столичных больниц на 59-ом году жизни. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: В Москве умер актер Максим Пинскер, известный по своим ролям в сериалах «Интерны» и «Час Волкова». О трагедии сообщила экс-супруга артиста Ирина Пинскер. «Максима не стало сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве», - сообщила ТАСС супруга актера. Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ в 1992 году служил в Театре Маяковского. Помимо сериалов, известен своими ролями в фильмах «Дурак», «Тяжеловес» и других кинолентах. Помимо съемок в кино Максим озвучивал аудиокниги, работал на телевидении и принимал участие во многих творческих проектах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика