Огневое прикрытие: кадры работы стрелков на сопровождении Ми-28 на Украине

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В ходе боевого вылета российский боевой вертолет Ми-28 летит на сверхмалой высоте. Набирает ее только перед нанесением удара по позициям противника.

Тепловые ловушки должны принять на себя удар зенитных ракет. В случае внештатной ситуации жизни экипажа будет спасать уже группа огневого прикрытия, которая следом летит на вертолете Ми-8.

Группа держится чуть позади, не теряя ударные вертолеты из вида. В то же время контролируя все, что происходит на земле. Их основная задача - сопровождение ударных смешанных групп вертолетов. Но при необходимости и обеспечение безопасности летчиков на земле и доставка их к месту базирования. Часто эвакуируют из населенных пунктов раненых мирных жителей, которых обстреливают украинские националисты.

Вертолеты входят в зону боевых действий. Стрелки замечают на земле угрозу для ударных вертолетов и открывают огонь.

«Все на боевом взводе ребята, внимание очень серьезное, смотреть нужно везде, скорость вертолета высокая, летим низко. Только когда возвращаемся обратно за ленточку, расслабляемся где-то после 2 км»,- рассказал старший группы огневого прикрытия Алексей.

Алексей здесь с самого начала спецоперации. Уже есть опыт успешной эвакуации экипажей вертолетов. Группа десантируется и занимает круговую оборону на месте аварийной посадки. Если кого-то необходимо разблокировать, на этот случай есть спасатель и медик для раненых. Когда нет другой возможности, выходят по земле.

«На земле я пытаюсь вывести группу из "красной зоны" до места эвакуации, где будет связь, и сможет сесть вертолет. На земле отвечаем мы за летчиков, они у нас как хрусталь, можно сказать», - сказал старший группы огневого прикрытия Алексей.

Каждый боевой вылет и маршрут возвращения на базу уникален и не повторяет предыдущий. За месяц штурманы могут проложить их больше полусотни. Вот стрелок кого-то замечает. Однако волноваться нечему - это мирные жители встречают наших военных с очередного боевого вылета.

«Машут целые семьи, бабушки крестят, люди нас поддерживают - значит, правильное дело делаем», - добавил Алексей.

Группа без потерь возвращается с очередного задания. Садятся «Ночные охотники». Ведущая машина и ведомая. Следом возвращаются прикрывающие Ми-35 и Ми-8 с группой огневой поддержки. Час на земле - и снова в воздух. Группы огневого прикрытия сменяют друг друга. Практически все время кто-то находится на задании.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы летчиков армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения спецоперации на Украине. На задачу вертолетчики выходят смешанными группами. Пока пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов».