На прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО.

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В Новомихайловке ВСУ заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

«На прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, а также позиции Вооруженных Сил России», - подчеркнул Мизинцев.

По его словам, в случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населенных пунктов с общей численностью населения до 12,5 тысячи человек.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения украинской армии заминировали мост через реку Ингул в Воскресенском Николаевской области. По словам Михаила Мизинцева, также были заминированы подходы к мосту и обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом никто не предупреждал.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина