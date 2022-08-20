МО: ВСУ заминировали мост через реку Ингул в Николаевской области

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Подразделения украинской армии заминировали мост через реку Ингул в Воскресенском Николаевской области. Об этом на брифинге проинформировал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. По его словам, также были заминированы подходы к мосту и обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом никто не предупреждал.

«Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», - сказал начальник НЦУО.

Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики заминировали мост через реку Псел и подходы к нему вблизи населенного пункта Старое село Сумской области. Тогда также не было никаких указателей об опасности для местных жителей.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.