Собянин рассказал, для кого Московский скоростной диаметр будет бесплатным

© Сайт Сергея Собянина

По словам градоначальника, плата для таких водителей будет введена с целью защитить трассу от доптрафика транзитных автомобилей. Также это позволит жителям города и области сокращать время в пути.

«Рассчитываем, что транзитный поток, как и прежде, будет идти по Центральной кольцевой автодороге», - добавил мэр.

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) - скоростная платная трасса, которая проходит по территории Московской области. Она пересекает 13 федеральных дорог, разгружая улицы столицы от транзитного транспорта. В июле прошлого года российский лидер торжественно ввел дорогу в эксплуатацию.

ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм