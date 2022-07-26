Собянин рассказал, для кого Московский скоростной диаметр будет бесплатным
Градоначальник добавил, что транзитные автомобилисты должны будут платить за проезд по МСД с января 2023 года.
© Фото: Сайт Сергея Собянина
Столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о решении сделать Московский скоростной диаметр бесплатным для москвичей и жителей области.
«Сегодня мы приняли еще одно важное решение - МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья», - написал он.
Было добавлено, что транзитные водители должны будут платить за проезд по МСД с января 2023 года.
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