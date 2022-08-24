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Форсировали Оку с большим отрывом: кубок «Открытой воды» АрМИ-2022 остался в России

Олег Лавров
21:33 24.08.2022
Команда России форсировала Оку с результатом 34 минуты 57 секунд, опередив соперников из Белоруссии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Кубок «Открытой воды» остается в России. Наши понтонеры вырвали победу у братьев-белорусов в самом масштабном конкурсе Армейских международных игр. Военные инженеры на последнем этапе провели разведку и форсировали Оку с большим отрывом от соперников. Этот этап назывался «инженерная разведка водной преграды». Разведчики на резиновой лодке в своем створе маневрируют между буями. Таким образом они проверяют акваторию на наличие условных минно-взрывных заграждений. Преодолев 500-метровую Оку, разведчики высаживаются на берег. Нейтрализованная растяжка - сигнал для экипажей плавающих транспортеров.

На всех парах в воду влетают тяжелые инженерные машины. Это финал международного этапа соревнований «Открытая вода». Военнослужащие из Белоруссии дышат в спину бойцам ВС РФ. Только на третьем этапе преимущество нашей команды становится очевидным. После того как экипажи паромно-мостовых машин перебросили технику на противоположный берег - они состыковались на фарватере. Грузоподъемность этой конструкции уже составляет более 80 тонн.

Перебросив на противоположный берег военную технику - экипажи ПММ передают эстафету. К пятому этапу наши военнослужащие преступают с отрывом в две минуты. По пояс в воде понтонеры сцепляют звенья. Белорусы пытаются наверстать упущенное, но мы увеличиваем отрыв. Многотонные паромы преодолевают реку. Водители перевозимой техники вылетают на берег с таким рывком, что создается впечатление, что рама грузовика вот-вот лопнет. На противоположном берегу зажигаются тысячи искр. Команда России финиширует с результатом в 34 минуты 57 секунд. Через минуту завершают белорусские понтонеры. Команды занимают места на пьедестале. Переходящий кубок армейских игр «Открытая вода» остается у хозяев.

«Спасибо всей команде. Личный состав нас понял правильно, а значит командиры их правильно научили», - сказал капитан команды конкурса АрМИ-2022 «Открытая вода» Алексей Коваленко.

Состав команд на 90% состоит из военнослужащих, проходящие срочную службу - и они показали впечатляющий результат. А команде Белоруссии пришлось осваивать еще и новые катера.

«Мы еще работаем на устаревших образцах. А здесь образцы производства годов 2015-2020 годов. Это добавляло сложности, потому что личный состав пришлось переучивать», - признался капитан команды АрМИ 2022 «Открытая вода» из Белоруссии Дмитрий Дрозд.

На берегу понтонеры отшучиваются, что 500-метровая ширина Оки кажется уже не такой внушительной водной преградой. А в следующем году командам предстоит преодолевать Обь, ширина которой в половодье достигает несколько десятков километров.

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