В стране и мире В стране и мире В стране и мире

CNN: Иран отказался от требований убрать КСИР из списка террористов в США на переговорах по СВПД

Игнат Далакян
08:24 20.08.2022
Как отмечает телеканал, это требование иранской стороны было основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.
CNN: Иран отказался от требований убрать КСИР из списка террористов в США на переговорах по СВПД
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в Соединенных Штатах в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

Как отмечает телеканал, это требование иранской стороны было основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

Согласно сообщению представителя американской администрации, в своем ответе на проект соглашения по ядерной сделке, предложенный Евросоюзом, Иран не стал требовать, чтобы КСИР исключили из списка террористических организаций в США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего визита в Иран провел переговоры со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Одной из главных тем переговоров стала возможность возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:57 Армия
Видео
Безупречный уровень мастерства: десантники из РФ победили на первом этапе конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2022
05:02 Армия
Видео
Гумпомощь и 70 тонн воды: ВС РФ помогают жителям освобожденного Лисичанска
02:12 В стране и мире
МИД: Россия будет уходить от «токсичных» доллара и евро
01:12 В стране и мире
«Северный поток» не будет транспортировать газ трое суток
00:44 В стране и мире
Видео
Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии армянского Масиса
Популярное
Видео
МО РФ: националисты батальона «Кракен» под Харьковом расстреляли 100 мотострелков ВСУ для устрашения
Видео
В Михайловской артиллерийской академии рассказали о взаимодействии БПЛА с артиллерией в зоне СВО
Видео
Осколки стекол и арматура под ногами: как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.