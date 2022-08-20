CNN: Иран отказался от требований убрать КСИР из списка террористов в США на переговорах по СВПД

Как отмечает телеканал, это требование иранской стороны было основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

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Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в Соединенных Штатах в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

Как отмечает телеканал, это требование иранской стороны было основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

Согласно сообщению представителя американской администрации, в своем ответе на проект соглашения по ядерной сделке, предложенный Евросоюзом, Иран не стал требовать, чтобы КСИР исключили из списка террористических организаций в США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего визита в Иран провел переговоры со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Одной из главных тем переговоров стала возможность возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.