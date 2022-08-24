В России замедлилась годовая инфляция

На прошедшей неделе снижение цен было зафиксировано во всех секторах потребительского рынка.

© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press

Годовая инфляция в России замедлилась до 14,6% на 22 августа с 14,87% неделей ранее. Соответствующий обзор Минэкономразвития страны опубликован на сайте ведомства. Что касается дефляции, то она в России в недельном выражении ускорилась до 0,15% с 0,13% неделей ранее. С начала года потребительские цены выросли на 10,56%, говорится в отчете.

«В годовом выражении инфляция продолжила замедляться - до 14,6% год к году (на 15 августа: 14,87% в годовом выражении)», - говорится в сообщении.

Как заявили в министерстве, снижение цен на прошлой неделе было зафиксировано во всех секторах потребительского рынка. Особенно отчетливо это видно на примере продовольственных товаров (-0,34%) на фоне удешевления плодоовощной продукции. Непродовольственный сектор подешевел на 0,04% при сохраняющихся темпах удешевления авиабилетов.