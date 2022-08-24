Макрон заявил об окончании «периода изобилия» во Франции

По словам политика, общество должно сплотиться в готовности заплатить цену за урегулирование последствий кризисов.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мировые кризисы ознаменовали завершение периода «изобилия» и «беззаботности» в различных сферах. По словам политика, общество должно сплотиться в готовности заплатить цену за урегулирование их последствий.

«Я считаю, что мы живем в период потрясений. Мы переживаем - и это не этим летом началось, а в последние годы - закат того, что можно считать изобилием», - сказал Макрон на заседании совета министров, передает ТАСС.

Французский лидер объяснил, что это проявляется прежде всего в сфере технологичной продукции. Также он заявил о «конце изобилия земель и даже воды».

Среди кризисов политик упомянул природные пожары, охватившие обширные территории во Франции, засуху и ситуацию в сфере безопасности как во Франции, так и за ее пределами.

«Все это вместе - окончание изобилия, беззаботности и очевидности - это большое потрясение, которое мы переживаем», - отметил Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что в отношении Москвы не следует показывать слабость, не нужно идти с ней на компромиссы. Макрон также заверил Украину в том, что ей будет оказываться долгосрочная поддержка.