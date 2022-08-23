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Макрон призвал не проявлять слабость в отношении России

Анна Назайкина
16:58 23.08.2022
Президент Франции также заверил Украину в том, что ей будет оказываться долгосрочная поддержка.
Макрон призвал не проявлять слабость в отношении России
© Фото: Laurie Dieffembacq, ZUMAPRESS, globallookpress
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В отношении Москвы не следует показывать слабость, не нужно идти с ней на компромиссы. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон, выступая на саммите «Крымской платформы».

«Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», - сказал он.

Президент Франции также заверил Украину в том, что ей будет оказываться долгосрочная поддержка.

Напомним, что в начале июня Макрон призывал «не унижать» Россию. Он объяснил, что однажды, когда для урегулирования ситуации потребуется сесть за стол переговоров, именно это позволит разрешить конфликт дипломатическим путем.

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против нее экономические санкции.

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