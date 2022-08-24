В Москве полыхает магазин со складом: три человека пострадали

Очаг возгорания находится на третьем этаже, там высокая температура и плотное задымление.

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В Москве полыхает склад с магазинами. Инцидент произошел в Сигнальном проезде. В результате ЧП пострадали три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

«Сообщение о пожаре по адресу: Сигнальный проезд, д. 16, стр. 27.поступило в 16 часов 22 минуты. На место оперативно прибили пожарно-спасательные подразделения. По прибытию установлено, происходит загорание складируемой продукции», - сообщили в МЧС.

К этой минуте огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. В районе возгорания отмечено густое задымление. Территория оцеплена.