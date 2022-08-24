Индийский министр поблагодарил Шойгу за задержание готовившего теракт в Индии боевика

Ранее ФСБ задержала террориста, который планировал теракт путем самоподрыва в отношении одного из представителей правящих кругов Индии.

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Индийский министр обороны Раджнатх Сингх поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за задержание в РФ боевика, который готовил теракт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии.

«Любезно приветствуя Министра обороны России Сергея Шойгу сегодня утром, министр Раджнатх Сингх выразил свою глубокую признательность и благодарность за арест в Москве террориста», - заявили в индийском военном ведомстве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала террориста «Исламского государства»*, который готовил теракт путем самоподрыва в отношении одного из представителей правящих кругов Индии.

Уточнялось, что выходца из Центрально-Азиатского региона выявили и задержали на территории России. По данным спецслужбы, в период с апреля по июнь этого года гражданин был завербован в Турции одним из главарей террористической группировки в качестве смертника.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.