ФСБ задержала готовившего теракт против представителя правящих кругов Индии террориста ИГ*

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала террориста «Исламского государства»*, который готовил теракт путем самоподрыва в отношении одного из представителей правящих кругов Индии. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) силового ведомства.

Как уточняется, выходца из Центрально-Азиатского региона выявили и задержали на территории России. По данным спецслужбы, в период с апреля по июнь этого года гражданин был завербован в Турции одним из главарей террористической группировки в качестве смертника. Идеологическая обработка мужчины проводилась через мессенджер Telegram и через личные встречи с представителем «Исламского государства»*. После того как террорист присягнул на верность амиру ИГ*, ему поставили задачу выехать в РФ, оформить необходимые документы, а затем отправиться в Индию, пишет ТАСС.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что спецслужбы США привлекают наемников из числа «Исламского государства»* для участия в боевых действиях на Украине.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.