Лесные пожары добрались до подмосковной Балашихи

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В подмосковной Балашихе горят около пяти квадратных километров леса. По данным ресурса по мониторингу МЧС, огонь полыхает рядом с Кучинским лесопарком в районе микрорайона Купавна.

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства, на территории Московской области введен IV класс пожарной опасности. В Ступинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах за счет близкого расположения к Рязанской области класс опасности повышен.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса» переходят на усиленную форму несения службы в связи с высокой пожарной опасностью в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он назвал потенциально опасными территориями Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Коломну и Шатуру. Воробьев также призвал граждан на всех территориях быть бдительными во время летнего отдыха и исключить какие-либо мероприятия, связанные с огнем. В последнюю неделю сильные лесные пожары охватили Рязанскую область. Смог и запах гари от возгораний достигли Москвы.