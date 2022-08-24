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Лесные пожары добрались до подмосковной Балашихи

Ян Брацкий
17:04 24.08.2022
Из-за сложной обстановки с лесными пожарами сотрудники МЧС «Мособлпожспаса» переходят на усиленную форму несения службы.
© Видео: ru_balashiha, ВКонтакте © Фото: mrgagg, ВКонтакте
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В подмосковной Балашихе горят около пяти квадратных километров леса. По данным ресурса по мониторингу МЧС, огонь полыхает рядом с Кучинским лесопарком в районе микрорайона Купавна.  

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства, на территории Московской области введен IV класс пожарной опасности. В Ступинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах за счет близкого расположения к Рязанской области класс опасности повышен.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса» переходят на усиленную форму несения службы в связи с высокой пожарной опасностью в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он назвал потенциально опасными территориями Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Коломну и Шатуру. Воробьев также призвал граждан на всех территориях быть бдительными во время летнего отдыха и исключить какие-либо мероприятия, связанные с огнем. В последнюю неделю сильные лесные пожары охватили Рязанскую область. Смог и запах гари от возгораний достигли Москвы.

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