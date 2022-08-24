Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании Совбеза ООН

По словам постпреда РФ, президент Украины должен следовать правилам и присутствовать на заседании только в очном формате.

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Российская делегация в ООН выступила против виртуального участия украинского президента Владимира Зеленского на Совете Безопасности ООН. Об этом рассказал постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

«Мы не против участия президента Украины или его представителей в заседании. Но только такое участие должно быть очным - с его физическим присутствием в зале Совета Безопасности», - уточнил Небензя, передает РИА Новости.

Он отметил, что во время пандемии Совет решил работать в виртуальном формате. Но данные встречи по общему решению членов Совета «были неофициальными». По его словам, когда Совет вернулся в зал заседаний после активной фазы пандемии, его члены решили вернуться к нормальному формату работы.

«То есть если мы, члены Совета Безопасности, сидим в зале, то и другие государства-члены, по правилу 37, должны присутствовать в зале», - указал Небензя.

После он вынес вопрос о виртуальном участии Владимира Зеленского на процедурное голосование.

Ранее Василий Небензя заявил, что Киев пользуется карт-бланшем от стран Запада на любые преступления. В ходе заседания СБ ООН постпред указал на «вопиющие двойные стандарты и чудеса изворотливости» западных стран и отметил, что вина Украины за обстрелы Запорожской АЭС очевидна. Такие действия постпред назвал безответственными.