Небензя: Киев получил от Запада карт-бланш на любые преступления

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Киев пользуется карт-бланшем от стран Запада на любые преступления. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред Василий Небензя.

«У Киева по-прежнему карт-бланш на любые преступления», - сказал он.

Небензя также указал на «вопиющие двойные стандарты и чудеса изворотливости» западных стран, и отметил, что вина Украины за обстрелы Запорожской АЭС очевидна. Такие действия постпред назвал безответственными. По его словам, Запад не способен брать на себя ответственность за глобальные проблемы, если они расходятся с его «узкокорыстными геополитическими интересами».

«В случае с Запорожской АЭС мы наблюдали, как в западных умах со скрипом рождалась их версия событий. Ответственность за обстрелы Запорожской АЭС несет кто? Ну, конечно же российская сторона! Мы видели эти неуклюжие заявления», - отметил Небензя.

Россия 12 августа созвала заседание Совбеза ООН в связи с обстрелами украинскими боевиками Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ на нем пообещал усилить консультации с Украиной, Россией и ООН для отправки миссии агентства на электростанцию.