Как отмечается, изначально огонь горел на постоянной основе, затем зажигался только по праздникам.

© Фото: soldat_pobedi, Telegram

В Молдавии не зажгли Вечный огонь на мемориале, где велись бои за освобождение Кишинева, написал в своем Telegram-канале глава комитета «Победа» Алексей Петрович.

«На мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь», - сообщил он.

Глава комитета сделал вывод, что военное ведомство страны приняло решение не тратиться на чувства огромного количества людей, которые приехали к мемориалу почтить память героев в день освобождения Молдавской ССР от фашистского режима.

«Первоначально огонь горел на постоянной основе, затем зажигался по праздникам. Спасибо, что в Кишиневе не погасили, а то мы знаем, вы умеете», - заявил он.

А в еще одной бывшей республике Советского Союза - Латвии - снесли памятник Освободителям Риги. Соответствующий законопроект был одобрен еще в конце мая. Работы стартовали накануне, 23 августа. К вечеру все три скульптуры советских солдат были снесены. Сегодня с постамента столкнули «Мать-Родину», при падении она раскололась.