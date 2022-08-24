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Человек и собака: в Узбекистане прошел заключительный этап конкурса АрМИ «Верный друг»

18:37 24.08.2022
Победители в командном и личном зачете станут известны после заседания судейской комиссии, которая посчитает баллы за прошедшие этапы. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Узбекистане прошел заключительный этап конкурса «Верный друг» Армейских международных игр.

Эстафета «Дог-биатлона» состоялась на территории Чирчикского высшего танкового училища. Конкурсанты вместе со своими служебными собаками преодолевали дистанцию в 1 600 метров. На ней их ждал огневой рубеж. 

На огневом рубеже участникам предстояло вести стрельбу из малокалиберной винтовки в положении стоя через 800 метров после старта. Промах означал штрафной круг. 

Стоит отметить, что во время этапа за состоянием здоровья проводников и собак следили медики и ветеринары. Сразу после забега под жарким солнцем Узбекистана собак остужали водой. 

Победители в командном и личном зачете станут известны после заседания судейской комиссии, которая посчитает баллы за прошедшие этапы. 

Ранее «Звезда» показывала кадры с конкурса «Отличники войсковой разведки» в Сибири.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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