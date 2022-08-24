Обнаружить объект, совершить марш-бросок: кадры с конкурса «Отличники войсковой разведки» в Сибири

В конкурсе АрМИ схлестнулись группы военных разведчиков из России, Индии, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Камеруна и Зимбабве. На этом этапе поставленной задачей был скрытый поиск объекта в районе разведки 3х3 километра.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр 2022 года, которые проходят под Новосибирском.

В конкурсе АрМИ схлестнулись группы военных разведчиков из России, Индии, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Камеруна и Зимбабве. На этом этапе поставленной задачей был скрытый поиск объекта в районе разведки 3х3 километра.

Как только разведчики находят объект, следующая задача - определить его координаты и связаться с командованием, передав правильные данные по радиосвязи.

И вернуться в пункт сбора - 15-километровым марш-броском. При этом разведчикам необходимо определить координаты маршрута и пройти три контрольные точки. А ведь по пути их еще ждет атака условного противника, которую надо грамотно отразить, чтобы не набрать штрафных баллов.

Показательно, что разведчикам при совершении марша можно пользоваться только магнитным компасом - любые электронные средства навигации и позиционирования на конкурсе строго запрещены.

Следующий этап - поединки по правилам армейского рукопашного боя. Сам же конкурс завершится в субботу, 27 августа.

Ранее сообщалось, что определились предварительные финалисты «Танкового биатлона».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов