У посольства США в Москве прошла акция против использования ВСУ мин «Лепесток»

Аналогичная акция состоялась у посольства Франции в Москве, ее участники расклеили изображение мин на тротуаре.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

У посольства США в Москве состоялась акция «Лепестки», осуждающая использование Украиной запрещенных мин против мирного населения в Донбассе. На тротуаре на Садовом кольце и на бетонных блоках у здания дипмиссии появились наклейки с QR-кодом, отсканировав который можно попасть на сайт petalsinblood.com.

Портал на русском и английском языках призывает остановить применение данного типа мин и публикует фотографии погибших от них мирных жителей. Позже участники акции легли на тротуар.

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» срабатывает, когда жертва наступает на нее. Из-за необычной формы ее легко не заметить. При срабатывании боеприпас калечит или убивает человека. Ранее ВСУ осыпали минами «Лепестками» жилые кварталы Донецка. Как заявили в штабе теробороны ДНР, противопехотные мины нажимного действия были сброшены украинскими националистами при обстреле из реактивных систем залпового огня.