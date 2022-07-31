Опубликованы кадры прилета мин-лепестков в центре Донецка

К подобного рода предметам ни в коем случае нельзя прикасаться - лучше обозначить каким-то препятствием, положить рядом ветку или бутылку.

© Видео: Типичный Донецк, Telegram © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликованы кадры прилета противопехотных мин нажимного действия «Лепесток» в самом центре Донецка, которые были сброшены украинскими военными.

Очевидцы стараются помочь водителям транспортных средств, чтобы те избежали наезда на мины.

Жителям города необходимо быть внимательными и осторожными. К подобного рода предметам ни в коем случае нельзя прикасаться - лучше обозначить каким-то препятствием, положить рядом ветку или бутылку.

Накануне ВСУ осыпали минами-лепестками жилые кварталы Донецка. Как отмечает корреспондент «Звезды», так близко к центральным улицам города «Лепестки» еще не прилетали. Как заявили в штабе теробороны ДНР, противопехотные мины нажимного действия были сброшены украинскими националистами при обстреле из реактивных систем залпового огня.