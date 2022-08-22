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Воробьев перечислил опасные в связи с лесными пожарами территории в Подмосковье

Анна Касаткина
14:10 22.08.2022
Губернатор Подмосковья призвал граждан быть бдительными во время летнего отдыха.
Воробьев перечислил опасные в связи с лесными пожарами территории в Подмосковье
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса» переходят на усиленную форму несения службы в связи с высокой пожарной опасностью в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«И „Мособлпожспас“, и сотрудники МЧС регулярно проводят мониторинг, перешли на усиленную форму несения службы», - цитирует его «360».

Воробьев назвал потенциально опасными территориями Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Коломну и Шатуру. Он также призвал граждан на всех территориях быть бдительными во время летнего отдыха и исключить какие-либо мероприятия, связанные с огнем.

В последнюю неделю сильные лесные пожары охватили Рязанскую область. Смог и запах гари от возгораний достигли Москвы.

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