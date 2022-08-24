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Определились предварительные финалисты «Танкового биатлона»

Валентин Гвоздев
14:06 24.08.2022
Предварительные результаты на финал такие - в нем встретятся команды России, Китая, Белоруссии и Казахстана. Возможно, Казахстан сменится на Узбекистан, если после тщательного осмотра записей будут начислены штрафные баллы. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Алабино в Подмосковье прошел второй полуфинал «Танкового биатлона». В заездах участвуют команды Китая, Азербайджана, Казахстана и Вьетнама.

Как и накануне, все внимание вновь к красному танку. Экипажи из КНР выступают на своих боевых машинах, сегодня они пытались превзойти результат российских танкистов. 

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев следит за заездами с самого утра.

«Превзойти наших танкистов никому не удалось. Тем не менее гонка вышла на загляденье. На старт вышли четыре команды - Китая, Казахстана, Азербайджана и новички эстафеты - команда Вьетнама. Еще два года назад они только перешли в высший дивизион, и сейчас вьетнамцы соревнуются с сильнейшими командами мира», - заметил корреспондент.

По словам корреспондента, команда Азербайджана еще до начала состязаний приняла решение поменять свой танк, и, возможно, поэтому первый экипаж показал лучшее время в заезде.

Но лидеры менялись несколько раз - то Казахстан, то Китай. Первые экипажи всех четырех команд показали довольно слабую стрельбу. Сенсационно китайский экипаж промахнулся трижды и ушел на шесть штрафных кругов, после чего команда приняла решение заменить танк. Потом оказалось, что с заряжающим механизмом случилась какая-то неисправность. 

Интересно, что команда Вьетнама прошла трассу медленнее всех, но поразила больше всего мишеней. 

Предварительные результаты на финал такие - в нем встретятся команды России, Китая, Белоруссии и Казахстана. Возможно, Казахстан сменится на Узбекистан, если после тщательного осмотра записей будут начислены штрафные баллы. 

Напомним, что финальная эстафета состоится в субботу, 27 августа. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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