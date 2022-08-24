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«Возник конфликт»: в селе Домодедово прокомментировали убийство священника

Виктория Ивашечкина
Тагир Валиди
17:34 24.08.2022
Ранее 22-летнего подозреваемого в жестокой расправе над настоятелем церкви Николая Чудотворца задержали правоохранительные органы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жительница села Домодедово Ольга Михайлова рассказала о настоятеле церкви Николая Чудотворца, который был жестоко убит утром в среду, 24 августа. Напомним, ранее сообщалось о том, что подозреваемого в преступлении, 22-летнего преподавателя воскресной школы, задержали.

В прокуратуре Московской области позже заявили, что мужчина поджег один из кабинетов, а после напал с ножом на настоятеля. Потерпевший скончался от полученных ранений на месте происшествия. 

«Были знакомы (с настоятелем. - Прим. ред.). Отличный священник, батюшка. Всегда давал советы нужные для жизни. Люди из села его очень уважали, многие ходили к нему постоянно на службы. Помимо воскресной школы в здании располагался фитнес-зал, куда я ходила. Это место было центром культурной жизни села. Там можно было провести свои выходные с детьми», - рассказала Ольга.

Местная жительница также заявила, что ранее несколько раз сталкивалась с подозреваемым в жестоком убийстве. По словам Ольги, мужчина с виду был обычным человеком и не вызывал никаких подозрений.

«Я видела преподавателя, сталкивалась с ним, когда дети ходили туда. Улыбался, с детьми занимался, всегда веселый был. Не было такого, чтобы он выглядел как-то не так», - уточнила женщина.

При этом, по ее словам, недавно появились слухи о том, что мужчина влюбился в 15-летнюю прихожанку школы.

«Из-за этого батюшка, наверное, с ним побеседовал. Может быть, конфликт какой-то и возник у них. Потому что человека уволили (преподавателя. - Прим. ред.), и он пошел жечь здания и убивать. Не укладывается в голове, как это могло случиться», - подчеркнула Ольга.

Ранее сообщалось, что в полицию обратились очевидцы трагедии. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего местного жителя. Позже появилась информация о том, что были возбуждены уголовные дела об убийстве и уничтожении имущества.

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