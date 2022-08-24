В прокуратуре раскрыли подробности убийства священника в подмосковном Домодедово

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Подозреваемого в жестокой расправе над настоятелем церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово задержали. Им оказался преподаватель воскресной школы, сообщили в прокуратуре Московской области. Об инциденте стало известно ранее.

«По предварительным данным следствия, 24 августа текущего года около девяти часов утра в городском округе Домодедово преподаватель воскресной школы поджег один из кабинетов, а после напал с ножом на настоятеля храма. Потерпевший скончался от полученных ранений на месте происшествия», - рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

В полицию позвонили очевидцы случившегося. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего местного жителя. Возбуждены уголовные дела об убийстве и уничтожении имущества.