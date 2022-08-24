Огненный смерч над горящим лесом в Португалии попал на видео

В тот день, когда пожарные стали свидетелями природного явления, пламя уничтожило 4,5 тысячи гектаров леса.

© Видео: Bruno Silva/ Bombeiros Voluntários Cruz Branca © Фото: Bruno Silva/ Bombeiros Voluntários Cruz Branca

Над полыхающим лесом в португальском природном парке Альвао образовался огненный смерч. Очевидцами происшествия стали пожарные, которые сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как пылевая воронка возникает посреди пепелища.

В тот день, по данным местных властей, огонь уничтожил 4,5 тысячи гектаров леса. Сейчас пожар удалось взять под контроль.

Ранее стало известно, что природный пожар добрался и до подмосковной Балашихи, где горит без малого пять квадратных километров леса. В связи с высоким классом пожароопасности сотрудники регионального главка МЧС переведены на усиленный вариант несения службы.