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Огненный смерч над горящим лесом в Португалии попал на видео

Ян Брацкий
17:24 24.08.2022
В тот день, когда пожарные стали свидетелями природного явления, пламя уничтожило 4,5 тысячи гектаров леса.
© Видео: Bruno Silva/ Bombeiros Voluntários Cruz Branca © Фото: Bruno Silva/ Bombeiros Voluntários Cruz Branca
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Над полыхающим лесом в португальском природном парке Альвао образовался огненный смерч. Очевидцами происшествия стали пожарные, которые сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как пылевая воронка возникает посреди пепелища.

В тот день, по данным местных властей, огонь уничтожил 4,5 тысячи гектаров леса. Сейчас пожар удалось взять под контроль.

Ранее стало известно, что природный пожар добрался и до подмосковной Балашихи, где горит без малого пять квадратных километров леса. В связи с высоким классом пожароопасности сотрудники регионального главка МЧС переведены на усиленный вариант несения службы.

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