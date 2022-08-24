Защитить побережье: артиллеристы ВВО нанесли удар по «врагу» на Сахалине

На Сахалине прошла тренировка по стрельбе и управлению огнем с артиллеристами армейского корпуса ВВО.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа в рамках учений на Сахалине выполнили стрельбы из 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» и 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган». Кадры тренировок на полигоне Успеновский публикует пресс-служба ВВО.

В рамках учений артиллеристы заняли огневые позиции, с помощью беспилотников вычислили координаты десанта, который высадился на берегу полуострова, и нанесли удар по боевой технике и живой силе неприятеля. Благодаря слаженным действиям расчетов условный противник был уничтожен.

Действия артиллерийских подразделений и расчетов беспилотников были оценены на хорошо и отлично.

Между тем под Новосибирском проходит конкурс Армейских международных игр «Отличники войсковой разведки». Военные разведчики демонстрируют выносливость на грани возможного. Бойцы на себе тащат условно-раненых товарищей, а некоторые, сами получив травму в ходе испытаний, продолжают буквально ползти до финиша.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов