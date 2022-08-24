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Выносливость на грани возможного: как сибирские разведчики преодолевают препятствия на АрМИ

Надежда Котормус
12:08 24.08.2022
Команда российских военнослужащих преодолела «Тропу разведчика», самый сложный этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под Новосибирском военные разведчики демонстрируют выносливость на грани возможного. Бойцы на себе тащат условно-раненых товарищей, а некоторые, сами получив травму в ходе испытаний, продолжают буквально ползти до финиша. Так стремятся победить в конкурсе Армейских международных игр «Отличники войсковой разведки».

Новый соревновательный день начинается на «Тропе разведчика». Это эталонное испытание конкурса, приступают к нему после «Сухопутной мили» - новинки прошлого года. Нагрузка на этом этапе растет. И только на тактических перебежках можно немного восстановить дыхание. Но даже в условиях цейтнота и пиковых физических нагрузок нужно сохранять безупречное владение телом.

Военные готовы справиться не только со своей задачей, но и товарищу помочь. Демонстрируют это при транспортировке раненого. Особенно ярко командный дух проявляется в критических ситуациях. Участник индийской сборной получил травму, но с дистанции не сошел, чтобы не подвести группу.

Правила конкурса довольно строгие, но в их пределах применять солдатскую смекалку не возбраняется. Так, например, при прохождении динамической стенки важно коснуться каждого колеса, а вот сделать это руками или ногами, решают уже участники команды.

С тропы - в лесную чащу. Здесь предстоит организовать вооруженную засаду и захватить «языка». Так как для разведчиков важно передвигаться незаметно, особое внимание уделяют маскировке. В ход идет все, что удалось найти рядом в лесу. Заложить взрывное устройство и за считаные минуты обезвредить экипаж. Цель - секретные документы. Действуют сурово и быстро, но ровно до тех пор, пока судьи не зафиксируют конец испытания и этого соревновательного дня. После судьба условного противника конкурсантам небезразлична.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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