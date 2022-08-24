Стихийный рынок на парковке: жители Донецка спасают товары из горящего ТЦ «Галактика»

В настоящее время полыхает строительный склад на территории ТЦ, в котором хранились древесные материалы и утеплитель.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жители Донецка спасают товары и продукты питания из охваченного огнем торгового центра «Галактика». Здание ТЦ вспыхнуло после обстрела ВСУ. На парковке перед центром развернутся стихийных рынок, некоторые успевают купить что-то с рук.

По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, повреждены фасад и кровля здания, внутри полыхают поддоны со строительными материалами. Сотрудников и посетителей ТЦ вовремя эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

К месту возгорания продолжают прибывать пожарные расчеты со всего города и водовозки. Они подвозят воду спасателям, чтобы как можно скорее локализовать пожар.