Тушение продолжается: кадры пожара в ТЦ в Донецке после обстрела

Сложность тушения заключается в большом количестве горючего материала на складе. Также распространению огня способствует сильный ветер.

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В торговом центре «Галактика», расположенном в Кировском районе Донецка, начался пожар после обстрела. По предварительным данным, снаряд пробил крышу и попал внутрь. Сотрудников торгового центра эвакуировали, пострадавших нет. Кадры с места обстрела прислала корреспондент «Звезды» Виктория Ламанова.

«За моей спиной горит склад стройматериалов. В основном здесь хранились древесные материалы и утеплитель. Площадь пожара на данный момент неизвестна, но можно предполагать, что это тысячи квадратных метров. Сейчас здесь работают пожарные расчеты, но пока потушить возгорание не удается, мешает этому сильный ветер», - сказала она.

К месту возгорания ТЦ продолжают прибывать пожарные расчеты со всего города и водовозки. Они подвозят воду спасателям, чтобы как можно скорее локализовать пожар.

По словам начальника службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Владимира Муренкова, сложность заключается в большом количестве горючего материала - на складе много шин, лакокрасочной продукции, линолеума и синтетических материалов. Распространению огня способствует сильный ветер.