Путин поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям школьников в ДНР и ЛНР

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Российский президент Владимир Путин поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям школьников в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины. Текст поручения главы РФ опубликован на сайте Кремля.

В документе указывается, что правительству вместе с органами исполнительной власти ДНР и ЛНР и военно-гражданскими администрациями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей было поручено «обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет».

Данные выплаты было поручено направить не позднее 15 сентября 2022 года.

Ранее Владимир Путин поручил правительству увеличить выплаты военнослужащим ВС РФ, которые принимают участие в спецоперации по защите республик Донбасса. Он отметил, что необходимо оперативно решать вопросы соцподдержки военнослужащих и их семей.