МВД РФ объявило награду за помощь в поимке двух командиров «Азова»*

В настоящий момент Немичев и Величко включены в федеральный список «Десять самых опасных разыскиваемых преступников».

© Фото: МВД РФ

Министерство внутренних дел России объявило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в задержании двух командиров украинского националистического батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Константина Немичева и Сергея Величко.

«В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Фигуранты уголовного дела объявлены в межгосударственный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В настоящее время Немичев и Величко включены в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».

Ранее корреспондент «Звезды» показал здание филармонии в Мариуполе, где пройдет международный трибунал над украинскими военными преступниками. В настоящий момент идет восстановление здания. Глава ДНР Денис Пушили заявлял, что суд состоится до конца лета.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации