МВД РФ объявило награду за помощь в поимке двух командиров «Азова»*
Министерство внутренних дел России объявило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в задержании двух командиров украинского националистического батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Константина Немичева и Сергея Величко.
«В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Фигуранты уголовного дела объявлены в межгосударственный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В настоящее время Немичев и Величко включены в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».
Ранее корреспондент «Звезды» показал здание филармонии в Мариуполе, где пройдет международный трибунал над украинскими военными преступниками. В настоящий момент идет восстановление здания. Глава ДНР Денис Пушили заявлял, что суд состоится до конца лета.
*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации