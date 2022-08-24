В России запустят новую программу расселения аварийного жилья

В 2022 году на эти цели предусмотрено 22, 5 миллиарда рублей.

© Фото: Юрий Стрелец, РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство запускает новую программу расселения аварийного жилья. По его словам, в 2022 году на такие цели предусмотрено 22,5 млрд рублей.

«Правительство запускает новую программу, она ускорит снос или реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет», - сказал Мишустин во время заседания кабмина.

Премьер-министр РФ объяснил, что первыми денежные средства будут получать девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме завершили работу по расселению из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года.

Ранее сообщалось, что в России могут начать массово строить типовые жилые поселки. Предполагается, что координировать малоэтажную застройку в регионах будет федеральный проектный центр по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС).

По мнению экспертов, развитие малоэтажной застройки в России актуально, так как строительство многоэтажных домов во многих городах практически не ведется.