В России могут начать массово строить типовые малоэтажные поселки

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В России могут начать массово строить типовые жилые поселки. Предполагается, что координировать малоэтажную застройку в регионах будет федеральный проектный центр по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). Соответствующую инициативу направили главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.

План действий уже одобрен комиссией ИЖС при министерстве. По мнению заместителя главы ведомства Никиты Стасишина, реализация заявленных инициатив позволит раскрыть потенциал частного домовладения в стране, пишут «Известия».

Сейчас создается банк типовых проектов, обратиться к которому смогут все желающие граждане и застройщики. Доступ к базе данных будет бесплатным. По мнению экспертов, развитие малоэтажной застройки в России актуально, так как строительство многоэтажных домов во многих городах практически не ведется.