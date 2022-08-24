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Комнаты выгорели: как выглядит изнутри ТЦ в Донецке, пострадавший от обстрелов ВСУ

Андрей Аркадьев
Андрей Лазарев
15:30 24.08.2022
Распространению пламени способствует сильный ветер. На месте работают пожарные расчеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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ВСУ обстреляли в Донецке торговый центр «Галактика». В здании начался пожар. Всех сотрудников и посетителей экстренно эвакуировали. Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев показал, как выглядит здание изнутри.

«Как видно, комнаты выгорели практически полностью. Дальше пройти не можем, есть риск обрушения части кровли. Сейчас пожарные проливают помещения», - сказал он.

Об обстреле торгового центра сообщалось ранее. По предварительным данным, снаряд пробил крышу и попал внутрь. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. К месту прибыли пожарные расчеты.

Сложность тушения заключается в большом количестве горючего материала - на складе много шин, лакокрасочной продукции, линолеума и синтетических материалов. Распространению пламени способствует сильный ветер.

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