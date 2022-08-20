Армия Гумпомощь и 70 тонн воды: ВС РФ помогают жителям освобожденного Лисичанска Мирные местные жители сообщили, что украинские власти и ВСУ в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру: электростанции, объекты водоснабжения и отопления. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили гуманитарную помощь жителям районов Лисичанска в ЛНР. Кадры опубликовало Министерство обороны РФ. С момента освобождения Лисичанска военные постоянно привозят продовольствие и питьевую воду. Накануне очередную партию гуманитарного груза в город доставили военнослужащие военной полиции ЦВО. Гуманитарные наборы состояли из круп, макарон, масла, чая, консервов, сахара, а также сладостей для детей и подгузников. Помимо этого, подразделения материально-технического обеспечения группировки «Отважные» ежедневно доставляют около 70 тонн питьевой воды. © Минобороны России Местные жители в беседе рассказали, что украинские власти и вооруженные силы в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру: электростанции, объекты водоснабжения и отопления. «Что есть, то и готовим. Так что спасибо вам, мальчики. Слава Богу, сейчас солдаты нам помогают, мальчики, а то вообще ничего не было. А сейчас они нам привозят, слава Богу, сегодня гуманитарку нам привезли, молодцы. Вот этим и живем», - рассказала местная жительница Дарья. Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям всех освобожденных от ВСУ населенных пунктов. Гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного коллапса. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика