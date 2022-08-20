Гумпомощь и 70 тонн воды: ВС РФ помогают жителям освобожденного Лисичанска
Мирные местные жители сообщили, что украинские власти и ВСУ в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру: электростанции, объекты водоснабжения и отопления.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили гуманитарную помощь жителям районов Лисичанска в ЛНР. Кадры опубликовало Министерство обороны РФ.
С момента освобождения Лисичанска военные постоянно привозят продовольствие и питьевую воду. Накануне очередную партию гуманитарного груза в город доставили военнослужащие военной полиции ЦВО.
Гуманитарные наборы состояли из круп, макарон, масла, чая, консервов, сахара, а также сладостей для детей и подгузников. Помимо этого, подразделения материально-технического обеспечения группировки «Отважные» ежедневно доставляют около 70 тонн питьевой воды.
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