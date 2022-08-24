В подорванной машине главы Михайловки находилась его приемная дочь
Девочка чудом выжила, так как взрывное устройство было направленного действия.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Приемная дочь главы администрации Михайловки Запорожской области Ивана Сушко находилась в машине в момент взрыва. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, Сушко вез девочку в детский сад.
«Взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребенок выжил и не получил критических ранений», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о гибели Сушко в результате подрыва автомобиля, под сиденье в его машине положили взрывное устройство. Мужчина получил критические ранения и скончался в больнице.