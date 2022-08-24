В стране и мире В подорванной машине главы Михайловки находилась его приемная дочь Анна Касаткина Девочка чудом выжила, так как взрывное устройство было направленного действия. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Приемная дочь главы администрации Михайловки Запорожской области Ивана Сушко находилась в машине в момент взрыва. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, Сушко вез девочку в детский сад. «Взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребенок выжил и не получил критических ранений», - написал Рогов в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о гибели Сушко в результате подрыва автомобиля, под сиденье в его машине положили взрывное устройство. Мужчина получил критические ранения и скончался в больнице. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика