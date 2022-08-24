Сильный пожар и черный дым: как выглядит торговый центр в Донецке после удара ВСУ

Сотрудников ТЦ эвакуировали, пострадавших, по предварительной информации, нет.

© Видео: Военный Донецк Telegram © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сильный пожар начался в торговом центре «Галактика» после обстрела Донецка Вооруженными силами Украины. Фотографии последствий обстрела опубликовал в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

На снимках, а также на видео с места происшествия, которые публикуют местные Telegram-каналы, видно, как от здания торгового центра поднимается густой черный дым.

По данным штаба теробороны Донецкой Народной Республики, повреждены фасад и кровля здания, произошло возгорание поддонов со стройматериалами. Сотрудников ТЦ эвакуировали, пострадавших, по предварительной информации, нет.