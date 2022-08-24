Россия лидирует: объявлены промежуточные результаты АрМИ-2022

В этом году в рамках АрМИ проводятся два новых конкурса - «Стальная магистраль» и «Специальный рывок».

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Вчера прошел 11-й день состязаний, уже завершено 18 конкурсов Армейских международных игр, рассказал главный судья АрМИ-2022 Александр Ленцов. В общем медальном зачете лидирует Россия, на втором месте Узбекистан, на третьем - Белоруссия. Команды Казахстана и Китая расположились на четвертой и пятой строках соответственно.

В этом году в рамках АрМИ проходят два новых конкурса - «Стальная магистраль» и «Специальный рывок». «Стальная магистраль» - конкурс среди подразделений железнодорожных войск. Он проводится в белорусском Слуцке, участие в состязании принимают военные из РФ и Белоруссии. Соревнования подразделений транспортирования боеприпасов «Специальный рывок» проходят в Сергиевом Посаде. В конкурсе участвуют 10 государств.

«Все конкурсы направлены на выполнение практических задач в мирное время, но и тесно связаны с задачами, которые военнослужащие выполняют в боевой обстановке», - добавил Ленцов.

На полигоне Алабино в Подмосковье проходят заезды экипажей «Танкового биатлона». Во втором полуфинале участвуют команды Китая, Азербайджана, Казахстана и Вьетнама.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов