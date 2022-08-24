Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Россия лидирует: объявлены промежуточные результаты АрМИ-2022

14:19 24.08.2022
В этом году в рамках АрМИ проводятся два новых конкурса - «Стальная магистраль» и «Специальный рывок».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Вчера прошел 11-й день состязаний, уже завершено 18 конкурсов Армейских международных игр, рассказал главный судья АрМИ-2022 Александр Ленцов. В общем медальном зачете лидирует Россия, на втором месте Узбекистан, на третьем - Белоруссия. Команды Казахстана и Китая расположились на четвертой и пятой строках соответственно.

В этом году в рамках АрМИ проходят два новых конкурса - «Стальная магистраль» и «Специальный рывок». «Стальная магистраль» - конкурс среди подразделений железнодорожных войск. Он проводится в белорусском Слуцке, участие в состязании принимают военные из РФ и Белоруссии. Соревнования подразделений транспортирования боеприпасов «Специальный рывок» проходят в Сергиевом Посаде. В конкурсе участвуют 10 государств.

«Все конкурсы направлены на выполнение практических задач в мирное время, но и тесно связаны с задачами, которые военнослужащие выполняют в боевой обстановке», - добавил Ленцов.

На полигоне Алабино в Подмосковье проходят заезды экипажей «Танкового биатлона». Во втором полуфинале участвуют команды Китая, Азербайджана, Казахстана и Вьетнама.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:45 В стране и мире
Ройзман задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ
14:43 В стране и мире
Видео
Тушение продолжается: кадры пожара в ТЦ в Донецке после обстрела
14:37 В стране и мире
Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине на $2,9 млрд
14:11 В стране и мире
Глава «Росатома» встретился в Стамбуле с гендиректором МАГАТЭ
13:59 В стране и мире
В Великобритании допустили ужесточение условий выдачи виз россиянам
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.