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Китайская команда пришла первой в сегодняшней полуфинальной эстафете «Танкового биатлона»

13:23 24.08.2022
Китайские танкисты прошли эстафету за один час пятьдесят одну минуту пятьдесят пять секунд.
Китайская команда пришла первой в сегодняшней полуфинальной эстафете «Танкового биатлона»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Команда из Китая пришла первой в сегодняшней полуфинальной эстафете «Танкового биатлона», которая прошла в подмосковном Алабино. 

Китайские танкисты прошли эстафету за один час пятьдесят одну минуту пятьдесят пять секунд. На втором месте расположился Казахстан, который показал время в один час пятьдесят три минуты двадцать три секунды. 

Третьей пришла сборная Азербайджана - два часа одна минута двадцать секунд. И четвертой к финишу прибыла команда из Вьетнама - ровно два часа и десять минут. 

Стоит заметить, что, возможно, судьи еще смогут изменить финальное время команд, и тогда может измениться и результат. 

Напомним, в предыдущем полуфинале «Танкового биатлона», который прошел вчера, первой к финишу пришла команда России

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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