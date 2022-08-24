Китайская команда пришла первой в сегодняшней полуфинальной эстафете «Танкового биатлона»
Команда из Китая пришла первой в сегодняшней полуфинальной эстафете «Танкового биатлона», которая прошла в подмосковном Алабино.
Китайские танкисты прошли эстафету за один час пятьдесят одну минуту пятьдесят пять секунд. На втором месте расположился Казахстан, который показал время в один час пятьдесят три минуты двадцать три секунды.
Третьей пришла сборная Азербайджана - два часа одна минута двадцать секунд. И четвертой к финишу прибыла команда из Вьетнама - ровно два часа и десять минут.
Стоит заметить, что, возможно, судьи еще смогут изменить финальное время команд, и тогда может измениться и результат.
Напомним, в предыдущем полуфинале «Танкового биатлона», который прошел вчера, первой к финишу пришла команда России.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов