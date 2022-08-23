Россия победила в заезде полуфинальной эстафеты «Танкового биатлона»
Наши танкисты показали время в 1 час 29 минут 57 секунд. Следующей оказалась команда из Белоруссии - ее результат составил 1 час 47 минут 27 секунд.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Команда России победила в полуфинале эстафеты «Танкового биатлона», который прошел сегодня в подмосковном Алабино.
Наши танкисты показали время в 1 час 29 минут 57 секунд. Следующей оказалась команда из Белоруссии - ее результат составил 1 час 47 минут 27 секунд.
На третьем месте расположился Узбекистан - его танкисты прибыли к финишу за 1 час 53 минуты и 33 секунды. И четвертую позицию заняла Монголия - 2 часа 13 минут 54 секунды.
Ранее российский участник «Танкового биатлона» назвал «Звезде» сильнейших соперников в этом заезде.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов