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Россия победила в заезде полуфинальной эстафеты «Танкового биатлона»

13:21 23.08.2022
Наши танкисты показали время в 1 час 29 минут 57 секунд. Следующей оказалась команда из Белоруссии - ее результат составил 1 час 47 минут 27 секунд. 
Россия победила в заезде полуфинальной эстафеты «Танкового биатлона»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Команда России победила в полуфинале эстафеты «Танкового биатлона», который прошел сегодня в подмосковном Алабино. 

Наши танкисты показали время в 1 час 29 минут 57 секунд. Следующей оказалась команда из Белоруссии - ее результат составил 1 час 47 минут 27 секунд. 

На третьем месте расположился Узбекистан - его танкисты прибыли к финишу за 1 час 53 минуты и 33 секунды. И четвертую позицию заняла Монголия - 2 часа 13 минут 54 секунды. 

Ранее российский участник «Танкового биатлона» назвал «Звезде» сильнейших соперников в этом заезде. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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