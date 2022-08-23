В стране и мире арми-2022 Россия победила в заезде полуфинальной эстафеты «Танкового биатлона» Наши танкисты показали время в 1 час 29 минут 57 секунд. Следующей оказалась команда из Белоруссии - ее результат составил 1 час 47 минут 27 секунд. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Команда России победила в полуфинале эстафеты «Танкового биатлона», который прошел сегодня в подмосковном Алабино. Наши танкисты показали время в 1 час 29 минут 57 секунд. Следующей оказалась команда из Белоруссии - ее результат составил 1 час 47 минут 27 секунд. На третьем месте расположился Узбекистан - его танкисты прибыли к финишу за 1 час 53 минуты и 33 секунды. И четвертую позицию заняла Монголия - 2 часа 13 минут 54 секунды. Ранее российский участник «Танкового биатлона» назвал «Звезде» сильнейших соперников в этом заезде. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика