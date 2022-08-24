Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, в число пораженных пунктов управления врага вошли пункты управления 66-й мехбригады, 15-го реактивного артполка и 102-й бригады территориальной обороны.

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В Минобороны России заявили о поражении семи украинских пунктов управления за сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Эти пункты управления попали в список украинских целей, пораженных ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.

«За сутки поражены: семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады в районе Новомихайловка, 15-го реактивного артиллерийского полка в районе Курдюмовки Донецкой Народной Республики, 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляйполе Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 212 районах», - заметил Конашенков.

Также, по его словам, было уничтожено пять вражеских складов с боеприпасами. Они находились в районах населенных пунктов Ильинка, Красная Гора (ДНР), Новоалександровка (Запорожская область), Широкое (Днепропетровская область), Снигиревка (Николаевская область). Был уничтожен и Объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области.

Игорь Конашенков рассказал и о суточных результатах контрбатарейной борьбы. В ее ходе была поражена украинская батарея РСЗО «Ураган» в района Дзержинская на территории ДНР, а также взвод РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Рогань в Харьковской области.

Удалось подавить четыре украинских взвода РСЗО «Град», которые находились в районах населенных пунктов Северск, Артемовское, Орловка в ДНР, а также Бармашово в Николаевской области. Еще ВС РФ подавили три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка на территории Донецкой Народной Республики.

Конашенков подвел итоги работы российских средств ПВО за сутки. Было сбито семь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Чернянка, Белая Криница (Херсонская область), а также Никольское, Волноваха и Трудовое (ДНР). А в районе Каменки в Харьковской области удалось перехватить два украинских снаряда РСЗО.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные потери украинской военной техники. С начала специальной военной операции было уничтожено 268 самолетов, 148 вертолетов, 1 803 беспилотника, 369 ЗРК, 4 382 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин РСЗО, 3 339 орудий и минометов, а также 5 034 единиц специальной автотехники.

Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил, что командование ВСУ из-за высоких потерь выводит в тыл три бригады с Донецкого направления.



Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов