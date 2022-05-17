Материалы следствия: как украинские каратели брали в плен и убивали мирных жителей в боях за Иловайск

Пока шли бои, мирные жители укрывались в подвалах практически без еды и воды. Украинские радикалы использовали их в качестве живого щита.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В «Иловайском котле» погибли более 50 мирных жителей. Украинские националисты использовали людей как живой щит, держали их в плену, лишь иногда, как заключенных, их выпускали подышать свежим воздухом, а тех, кто пытался убежать, просто расстреливали. Об этом - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

Август 2014 года. Первое крупное сражение на юго-востоке Украины. Его прозвали Иловайским котлом. Пока шли бои, мирные жители укрывались в подвалах практически без еды и воды. Украинские радикалы использовали их в качестве живого щита. Каратели насиловали женщин, брали в плен и убивали местных жителей.

«Звезда» продолжит собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.