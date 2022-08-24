Армия Командир разведгруппы рассказал, как удалось взять «языка», раскрывшего ценные сведения о ВСУ Анна Назайкина Украинский боевик рассказал российским военнослужащим об укрепрайонах, блокпостах и скоплении личного состава ВСУ. © Видео: Telegram, heroesofZ © Фото: Telegram, heroesofZ Читайте нас на: Старший лейтенант, командир разведгруппы Петр Калинин - опытный разведчик. В зоне спецоперации вместе со своими бойцами ему удалось взять «языка», который выдал ценные сведения. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном в Telegram-канале «Герои спецоперации Z». Российские бойцы вовремя обнаружили скопление бронетехники и огневые точки украинских националистов и решили действовать. «Личный состав группы быстро, уверенно и бесшумно захватил данного военнослужащего, и также незаметно мы выдвинулись в наше расположение», - рассказал Калинин. Украинский боевик раскрыл военнослужащим ВС РФ ценные сведения об укрепрайонах, блокпостах, скоплении личного состава ВСУ. Впоследствии офицер Калинин был награжден медалью «За воинскую доблесть». Ранее капитан ВС РФ, заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь Татарников рассказал, как во время внезапного минометного обстрела ВСУ вынес из-под огня 11 раненых военнослужащих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика